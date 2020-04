La piattaforma di contenuti in streaming Netflix non molto tempo fa ha rilasciato la prima stagione della serie TV Unorthodox, composta da solamente 4 episodi.

Questa serie nel giro di pochi giorni ha conquistato il pubblico di tutto il mondo, diventando la serie del momento presente sulla piattaforma, nonostante tutte le altre. Alcune indiscrezioni riportano le voci su una possibile seconda stagione.

Unorthodx: Netflix potrebbe lanciare presto una seconda stagione

Essendo solamente 4 gli episodi che compongono la prima stagione, la maggior parte degli utenti ha finito la serie in un solo giorno e successivamente si sono chiesti se continuerà. Per il momento una seconda stagione non sembrerebbe essere nei piani del colosso, ma dato il successo ottenuto non possiamo di certo escluderla.

La scrittrice e produttrice Anna Winger ha raccontato a Metro di non avere, per il momento, intenzione di tornare sulla storia di Esty Shapiro o di adattare per la serie TV altri libri di Deborah Feldman. Quest’ultima è stata l’autrice nel 2012 dell’autobiografia Unorthodox: The Scandalous Rejection of My Hasidic Roots.

Ecco la dichiarazione della Winger: “Non faremo un seguito perché riteniamo di aver davvero raccontato questa storia. È sempre stata progettata come una mini-serie. Sospetto che lavorerò di nuovo con questi attori e con molti di quelli che hanno collaborato a questo progetto. Abbiamo molte nuove cose da sviluppare. Quindi, non è la fine della strada per questa costellazione, ma non credo che racconteremo di nuovo questa storia. L’abbiamo già raccontata“. Per il momento quindi, non ci resta che “accontentarci” dei contenuti previsti per il mese di aprile 2020.