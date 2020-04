Il New Product Sperimentation, il team di sperimentazione messo a punto da Facebook al fine di ideare e sperimentare, appunto, nuove piattaforme ed applicazioni, è attivo dal mese di Luglio delle scorso anno ed ha già allestito dei progetti molto interessanti.

Tra questi, Hobbi, un’app pensata per gli hobbisti, e che consente loro di creare delle collezioni tematiche sui propri progetti (come cucina, giardinaggio, arredamento, arte, cucito, ecc), organizzando foto e video che documentano le proprie creazioni, così da monitorare i propri progressi; e Tuned, un’app pensata per le coppie, che offre loro uno spazio privato in cui condividere note, messaggi vocali, immagini, aggiungere delle reaction, impostare il proprio umore e creare una playlist collaborativa.

Facebook lancia KIT: Keep in Touch, la nuova app di messaggistica per Apple Watch

Il team sperimentale di Facebook ha però lanciato una nuova applicazione. Il suo nome è KIT – Keep in Touch – e si tratta di una nuova piattaforma di messaggistica dedicata ad Apple Watch, lo smartwatch di casa Cupertino. Rispetto a Messenger, KIT offre un’interfaccia e comandi più semplici ed intuitivi, e permette agli utenti in possesso di un Apple Watch di restare in contatto (Keep in Touch, appunto) con le persone più care.

KIT è un’app stand-alone, che non necessita dunque che la stessa venga installata anche sull’iPhone, ma alla quale occorre comunque associare il proprio account Facebook per poter funzionare. Ciò servirà, essenzialmente, per stabilire quali sono i contatti con i quali si vuole comunicare. Fatto ciò, sarà possibile condividere con quelle persone la propria posizione, delle emoji, oppure inviare dei veri e propri messaggi.

Questi possono sia essere digitati manualmente, disegnando le lettere sullo schermo dello smartwatch per comporre la parola, fino a comporre l’intero messaggio. O più semplicemente si può procedere con il sistema di dettatura vocale, e convertire poi quanto detto in testo. In alternativa, è anche possibile inviare dei messaggi vocali. Molto più semplice e pratico. Il destinatario riceverà quel messaggio su Facebook Messenger, qualora non dovesse essere in possesso di un Apple Watch con app KIT installata.