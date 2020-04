Si chiama Tuned, ed è una nuova applicazione sviluppata dal team di sperimentazione di Facebook, pensata per offrire alle coppie un nuovo spazio in cui sperimentare una socialità più intima e riservata. Tuned, infatti, vuole essere “uno spazio privato in cui tu e la tua dolce metà potrete essere voi stessi. Puoi essere sdolcinato e sciocco anche quando sei lontano dalla tua lei (o lui)”.

Tuned, il Social per le coppie pensato da Facebook

Con Tuned è possibile fare tante cose. E’ possibile, per esempio, creare una sorta di diario d’amore segreto in cui condividere note, messaggi vocali ed immagini, aggiungere delle reaction e degli adesivi personalizzati, impostare il proprio umore e creare una playlist collaborativa in cui ognuno potrà aggiungere, di volta in volta, i propri brani musicali preferiti (per farlo, sarà necessario collegare il proprio account Spotify all’app Tuned).

Insomma, con Tuned, le coppie che in questo momento di crisi sanitaria sono obbligate alla lontananza, possono dichiarare ed esprimere il proprio amore in piena libertà e riservatezza, lontano dagli occhi indiscreti degli utenti dei Social. L’app, tuttavia, sembra essere disponibile – per il momento – solo per i dispositivi iOS. E’ completamente gratuita e non richiede alcun account Facebook per essere utilizzata.

Questo significa, che Tuned può essere utilizzata anche senza associare obbligatoriamente il proprio profilo Facebook all’app, ma pare che gli utenti che decideranno di farne utilizzo, siano soggetti alle stesse regole sul trattamento dei dati di Facebook, per cui le informazioni da loro fornite potranno essere in teoria utilizzate per il targeting degli annunci pubblicitari.