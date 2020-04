Tra tutti i gruppi bancari e postali, sicuramente Poste Italiane rappresenta uno dei marchi più utilizzati a sua insaputa e illegalmente per il phishing online. Di truffe simili se ne sente parlare quotidianamente, ma in questo periodo in particolare sembrerebbero essere più frequenti del solito, forse perché gran parte degli italiani sta vivendo un momento molto particolare e gli hacker fanno leva sui bisogni e le esigenze degli utenti per sferrare i propri attacchi.

L’ultima trovata sembrerebbe solleticare proprio uno di questi desideri, e corrisponderebbe alla possibilità di ricevere da Poste Italiane un premio dell’ammontare non indifferente di 1000 euro.

Poste Italiane, massima attenzione alla truffa dei 1000 euro

A differenza della finta operazione a premi che qualche mese fa circolava sui social (soprattutto Facebook), e che affermava di mettere in palio un iPhone 11 Pro, questa nuova truffa circola come il normale phishing via mail, approfittando della maggiore distrazione degli utenti in questo periodo.

Nel corpo del messaggio è richiesto di inserire precisi dati personali per essere estratti e poter ricevere questa somma. In particolare, si richiedono le proprie generalità e i dati riferiti al conto corrente aperto presso Poste Italiane, pena l’esclusione dall’operazione a premi.

Naturalmente si tratta di una truffa, come si può ben evidenziare andando a controllare che l’indirizzo mail del mittente non corrisponde con uno dei contatti ufficiali del gruppo.

È bene non inserire alcuno dei dati richiesti, trattandosi di una mail fasulla, perché qualsiasi dato inserito sarebbe utilizzato per profilare il cliente o peggio ancora per sottrarre denaro direttamente dal suo conto corrente.