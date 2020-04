Iliad ha scelto di fare un regalo agli utenti, ci sono anche due offerte

La scalata di Iliad è stata molto meno faticosa di quanto chiunque avesse previsto. Tutti gli altri gestori infatti sono rimasti spiazzati, non aspettandosi che un nuovo provider potesse fare tutta questa strada in così poco tempo. Ora come ora il gestore proveniente dalla Francia risulta uno dei migliori e soprattutto uno dei più scelti da coloro che vogliono cambiare gestore.

Il posto in classifica è il quarto, direttamente dietro i grandi colossi che conosciamo da anni. Nessuno è stato in grado di bloccare l’avanzata di Iliad, provider che ora come ora gestisce alcune promozioni che non possono passare inosservate. Adesso però è tempo di innalzare le difese, visto che le campagne promozionali di gestori del calibro di Tim e Vodafone stanno provando a portare via utenti all’azienda.

Iliad, ci sono ancora due offerte clamorose sul sito ufficiale ma la novità che tutti volevano è finalmente arrivata

Tutti conoscono Iliad grazie alle sue grandi capacità in termini di contenuti all’interno delle offerte. Uno degli aspetti più appetibili per tutti coloro che vogliono cambiare però gestore, è sicuramente il prezzo. Come nel caso delle due Giga 40 e Giga 50, i prezzi sono rispettivamente di 6,99 e 7,99 € al mese per sempre, con qualsiasi cosa disponibile. Entrambe le offerte infatti permettono di avere minuti ed SMS senza limiti verso tutti, con rispettivamente 40 e 50 giga di traffico dati in 4G.

Le due promo durano per sempre allo stesso prezzo senza mai cambiare. Inoltre gli utenti che volevano più connessione in giro per l’Unione Europea, sono stati accontentati: ecco 4GB in roaming in confronto ai vecchi 2GB.