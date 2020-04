Iliad propone una grande novità e due offerte da 40 e 50GB

Come tutti gli altri gestori che hanno deciso di venire ad operare in Italia, Iliad aveva tanti buoni propositi. Rispetto agli altri però questa azienda sembra averli rispettati quasi tutti, riuscendo a prenderci grandi soddisfazioni. Attualmente il gestore infatti risiede stabilmente al quarto posto della classifica di gradimento dei gestori MNO italiani, i quali sono stati presi alla sprovvista da questa nuova realtà.

Da ormai oltre due anni, Iliad ruba stabilmente gli utenti a qualsiasi gestore, generando dunque un sentimento di rivalsa all’interno delle aziende rivali. Proprio questo ha spinto il provider a correre sempre più veloce per evitare che gli altri gli prendessero terreno. Ora però bisogna veramente difendersi, viste le campagne promozionali di gestori come Tim e Vodafone. A tal proposito Iliad ha deciso di venire incontro agli utenti vista l’emergenza coronavirus ma soprattutto di ricordare al pubblico che esistono due promo di gran livello.

Iliad, sul sito ufficiale potete trovare due offerte clamorose e tutti gli utenti possono avere una novità per quando si tornerà a viaggiare

Il sito ufficiale di Iliad nasconde due delle offerte migliori del mercato, le quali in realtà sono già conosciute dal pubblico. La Giga 50 e la Giga 40 hanno infatti tanto da offrire: al loro interno ecco minuti senza limiti verso tutti, SMS illimitati e rispettivamente 50 e 40 giga. I prezzi consistono in 7,99 e 6,99 € al mese ma per sempre.

Una grande novità riguarda poi il roaming, il quale è stato esteso dai canonici 2 giga a 4 giga. Quando sarete dunque in giro per l’Unione Europea potrete fare affidamento su internet in maniera ancor maggiore rispetto al passato.