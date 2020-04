Nelle ultime settimane la pandemia da nuovo coronavirus ha purtroppo fermato moltissime piccole e grandi aziende nel mondo, causando un rischio per dipendenti e proprietari.

Tra le aziende che non si sono mai fermate e anzi, hanno avuto un boom sul fronte degli oggetti acquistati, troviamo sicuramente la piattaforma di e-commerce Amazon, che sta assumendo altre 75 mila persone. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Amazon assume 75 nuovi dipendenti

Il colosso di Seattle Amazon ha intenzione di assumere 75 mila nuovi dipendenti per fare fronte al balzo della domanda causata dal nuovo coronavirus e dei lockdown in tutto il mondo, che spingono ovviamente gli utenti ad acquistare su piattaforme online. Queste nuove assunzioni si vanno ad aggiungere alle 100 mila a tempo pieno e part time annunciate nelle scorse settimane.

All’interno di una nota il colosso guidato da Jess Bezos afferma: “Siamo orgogliosi di annunciare che l’impegno a 100.000 posti di lavoro è stato completato e che i nuovi dipendenti già lavorano negli Usa. Continuiamo a sperimentare un aumento della domanda e continueremo ad assumere creando ulteriori 75.000 posti“. Nei giorni dal 16 al 22 febbraio 2020 le prime sei parole chiave più ricercare sono state mascherine chirurgiche, mascherine ffp3, amuchina etc, dal 23 febbraio 2020 gli utenti si sono concentrati sulla spesa a domicilio.

Tra gli oggetti più acquistati troviamo set per palestra, alimentazione di vario genere, tinte per capelli, prodotti per la casa e reparto casa e giardino. Ale Agostini, autore Hoepli e direttore di AvantGrade.com ha commentato: “Sono dati molto interessanti perché ci dicono in che direzione vanno i nuovi interessi dei consumatori. Sono nuovi trend che aiutano molto anche le aziende a capire in che direzione andare per rivitalizzare il proprio business dopo la netta flessione provocata dalla pandemia“.