Dopo un anno di attesa la serie televisiva La casa di carta è sbarcata in esclusiva su Netflix con la quarta e tanto attesa stagione. Gli utenti hanno finalmento riscoperto le vicende dei personaggi anche se questa stagione colma di colpi di scena ha lasciato l’amaro in bocca ad alcuni spettatori.

Qualcuno ha dovuto dire addio ad alcuni personaggi, ma Alex Pina (sviluppatore della serie) ha pensato bene di farsi perdonare con l’arrivo di una quinta stagione e probabilmente anche di una sesta. Ma quando arriverà su Netflix?

La casa di carta 5 e 6: ecco gli aggiornamenti ufficiali a riguardo

La quarta stagione ha lasciato intendere apertamente ad un’altra stagione e le conferme, infatti, arrivano da un personaggio delle serie, non molto amato dagli spettatori. Il personaggio in questione è Arturito Roman interpretato dall’attore Enrique Arce che dichiara in una recente intervista: “Le riprese della quinta stagione sarebbero dovute iniziare a breve, ma a causa del Coronavirus e delle direttive imposte non sono proprio iniziare. Una decisione più che giusta per limitare la diffusione del virus”. Secondo alcune voci da corridoio, infatti, la quinta stagione potrebbe arrivare anche nei mesi estivi dell’anno successivo. Comunque sia, nulla è sicuro visto la situazione attuale.

Arturito, però, lascia intendere anche una sesta stagione in lavorazione perché secondo le sue parole: “gli sceneggiatori sono continuamente a lavoro, anche perché la serie stessa ha uno sviluppo imprevedibile”. Insomma, i fan potrebbero avere ancora tanti episodi da guardare.

Non resta che aspettare comunicazioni ufficiali per scoprire la verità.