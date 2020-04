La piattaforma di contenuti in streaming Netflix ogni giorno inserisce dei nuovi contenti all’interno del proprio catalogo. Ovviamente insieme ai contenuti in arrivo ci sono anche quelli in scadenza.

Oggi, dopo avervi parlato di alcune serie sbarcate negli scorsi giorni, come la casa di carta, oggi vogliamo parlarvi delle serie TV che sbarcheranno nei prossimi giorni. Scopriamo i dettagli.

Netflix: film e serie TV in arrivo nei prossimi giorni

Il giorno di Pasqua, domenica 12 aprile 2020 sbarcherà il film Mission Impossible – Fallout, il sesto capitolo della saga che vede Ethan Hunt, ovvero Tom Cruise, ed il suo team al fianco di alcuni alleati molto familiari, in una sfrenata corsa contro il tempo dopo una missione purtroppo fallita. Martedì 14 aprile 2020 arriverà un altro film, intitolato Manchester by The Sea. Quest’ultimo racconta la storia di Lee Chandler che in seguito alla morte del fratello deve tornare improvvisamente a casa per curare il nipote sedicenne.

Lee farà quindi i conti con un passato tragico che lo ha separato dalla sua famiglia e dal posto in cui è nato. Il giorno successivo potrete gustarvi il film Batman vs Superman: Dawn of Justice dove il giustiziere di Gotham City sfida il difensore di Metropolis mentre il mondo si interroga su quale dei due eroi abbia veramente bisogno.

Il 22 ed il 24 aprile sbarcheranno rispettivamente il documentario The Story of God with Morgan Freeman e la seconda stagione della serie TV After Life. Il primo è composto da 6 puntate che si intitolano “Search for the Devil”, “Gods Among Us”, “Visions of God”, “Deadly Sins”, “Divine Secrets” e “Holy Laws”.