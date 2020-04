Gli smartphone più costosi al mondo, o meglio quelli che attualmente valgono una “fortuna”, possono davvero far guadagnare moltissimo denaro ai fortunati possessori, grazie alla presenza di collezionisti pronti a sborsare cifre considerevoli per il loro acquisto.

I modelli che andremo ad elencarvi non riguardano ovviamente soluzioni relativamente recenti, ma sono rientrano tutti nei dispositivi che hanno fatto la storia del mondo della telefonia mobile, a partire dal celeberrimo Nokia 3310. Il cellulare, ancora non si parlava ovviamente di smartphone, indistruttibile oggi può valere anche 150 euro, a patto che sia perfettamente funzionante e con confezione originale.

Smartphone: ecco i modelli più costosi e richiesti

Il suddetto è forse il più comune tra quelli che vi racconteremo, in quanto il Nokia Mobira Senator del 1981, uno dei più grandi dispositivi dell’epoca, al giorno d’oggi può valere anche 1000 euro.

Molto più interessante è invece il famosissimo Ericsson T28, il famoso successore dell’amato T20, modello a conchiglia con display retroilluminato e tastierino fisico, oggi acquistabile dai collezionisti a 100 euro circa.

Sempre fortemente richiesto è l’iPhone 2G, uno dei primi modelli in assoluto di smartphone come lo conosciamo ora, con tanto di sistema operativo iOS e possibilità di installare applicazioni. Il prezzo di mercato è molto variabile, ma vi possiamo dire che oscilla tra 300 e 1000 euro.

Ultimo prodotto della lista, non per importanza, è il Motorola DynaTac 8000x, uno dei più costosi e più rari di sempre, pensate che ne sono stati prodotti solamente 300’000. I collezionisti lo stanno cercando in lungo e in largo, sono disposti a spendere anche più di 1000 euro per il suo acquisto.