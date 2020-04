Le serie TV, a volte, ci salvano la vita! Questa quarantena può risultare davvero snervante: molti di noi desidererebbero poter uscire di nuovo all’aria aperta, andare al lavoro, frequentare locali, cinema e quant’altro e trascorrere in questo modo il proprio tempo. Tutto questo sarà indubbiamente possibile in futuro, ma perché questo avvenga, dobbiamo avere tutti pazienza e attendere. Nel tempo libero che abbiamo, che è decisamente più del solito, ci sono molte cose che possiamo fare. Molte persone si stanno dedicando ad attività culinarie di vario tipo, altre si sono date alla manualità e ai lavori artistici, mentre alcune persone hanno preferito leggere, guardare la TV e affidarsi al mondo dell’intrattenimento. Una cosa non esclude l’altra, pertanto ci piacerebbe consigliarvi 10 serie tra le migliori distribuite tra le più note piattaforme di streaming: Netflix, Prime Video, Disney+, Infinity e Sky. Ecco quelle che secondo noi vale la pena di vedere.

Piattaforme streaming, ecco le 10 serie TV migliori da vedere assolutamente

Netflix

Di articoli su serie TV targate Netflix ne abbiamo prodotti in gran quantità, pertanto oggi, qualora aveste già ascoltato i nostri precedenti consigli, ci piacerebbe indirizzarvi su due serie molto carine con cui è possibile trascorrere molto piacevolmente il tempo a casa.

Love . Questa serie americana, racconta dell’incontro tra Mickey e Gus , due persone completamente diverse tra loro, letteralmente agli antipodi e che in qualche modo si innamorano l’uno dell’altra e cominciano una relazione. La sceneggiatura di questa serie tv dal carattere comico ma profondo , è davvero ben scritta. I dialoghi sono brillanti e realistici, i personaggi sono credibili magnetici. È una serie che non potrà non piacervi.

Brooklyn 99. Se vi piace l'azione, se vi piacciono i polizieschi e allo stesso tempo gradireste passare del tempo facendo delle sonore risate, questa è la serie che fa per voi. Il detective Jake Peralta e i suoi colleghi vi conquisteranno con un umorismo demenziale ma brillante e con dei veri e propri casi da risolvere, puntata dopo puntata.

Prime Video

Abbiamo già parlato in un altro articolo della piattaforma streaming di Amazon e delle tante serie interessanti che è in grado di proporre. Anche in questo caso desideriamo aggiungerne due all’appello.

The Man in the High Castle . Questa serie di produzione Amazon, dal carattere drammatico e misterioso, si basa sull’ omonimo romanzo di Philip K. Dick . Cosa sarebbe accaduto al mondo, se gli alleati avessero perso la seconda Guerra mondiale e la Germania con il Giappone, vincendo la guerra avessero governato gli Stati Uniti? Questa serie, indaga proprio su questa ipotesi . La capacità di mantenere la suspense e intrattenervi senza annoiare, indubbiamente non vi farà pentire di averla scelta.

Tales from The Loop. Il Loop è una macchina costruita al fine di indagare e risolvere sui misteri dell'universo. La storia si basa racconti di fantascienza e si ispira i dipinti di Simon Stalenhag. Non vi deluderà.

Sky

Westworld . Questa serie per carattere fantascientifico ma lo stesso tempo piena di riferimenti al Western ed altri generi, è un mix di colpi di scena , intrecci e dramma. Non potrà fare altro che piacervi.

In Treatment. La storia ruota intorno a uno psicanalista, al suo rapporto con i pazienti e a quello con i suoi cari. Dialoghi interessanti, avvenimenti memorabili e vicende che tendono a coinvolgere il pubblico senza mai annoiare. Di questa serie esistono due versioni: quella americana e quella italiana.

Infinity

Supernatural . Serie molto carina da guardare su infinity, che racconta dei fratelli Winchester e di come, per eredità familiare, si trovino a dover affrontare mostri e demoni di vario genere per poterli sconfiggere. La storia è di carattere horror, ma spesso contiene al suo interno momenti esilaranti , divertenti e talvolta drammatici .

The Big bang theory. Questa sitcom è stata acclamata a lungo dal pubblico. Racconta la vita di 4 ragazzi nerd che lavorano nel mondo della scienza è che sono ossessionati dal mondo dei videogiochi, del Fantasy e molte altre cose di questo genere. È una sitcom molto carina, delle puntate brevi ed ha un carattere leggero con cui può essere facile distrarsi e passare il tempo.

Disney+

The Mandalorian. Questa serie è uno spin-off di Star Wars prodotto dalla Lucas Film, che racconta le vicende di un pistolero cacciatore di taglie. Tutto ciò che gli succede, capita molto lontano dalla giurisdizione della Nuova Repubblica.