Anche se la fase del picco di contagio sembra essere superata in Italia, l’emergenza Coronavirus nel nostro paese continua. Le norme di distanziamento sociale sono state prorogate sino al prossimo 13 Aprile. Data questa proroga, anche nel mese di aprile quindi proseguiranno le iniziative di solidarietà digitale che hanno visto schierate importanti aziende italiane. Tra queste, Sky è in pole position.

Sky, per gli abbonati due nuovi canali Cinema targati #iorestoacasa

Nello scorso mese, la piattaforma satellitare ha aperto la visione di tutti i suoi canali a coloro che non avevano il pacchetto completo. In questo mese di aprile c’è una nuova sorpresa per gli abbonati.

Dallo scorso 3 Aprile, sulle posizioni 310 e 311 del telecomando sono disponibili due nuovi canali Cinema chiamati SkyCinema #iorestoacasa 1 e SkyCinema #iorestoacasa 2. Questi canali saranno disponibili per tutti gli abbonati di Sky sino al prossimo 30 Aprile. La visione è garantita anche per tutti coloro che non hanno il pacchetto Cinema.

Come comunicato da Sky, i clienti non dovranno richiedere attivazione. Per quanto concerne la programmazione dei due nuovi canali gli utenti avranno a loro disposizione film italiani così come grandi produzioni estere. Anche il genere delle pellicole è omogeneo: si spazia dalle commedia agli action movie.

Ulteriori due sorprese poi ci sono per alcune fasce di clienti. Ad esempio, in questi giorni tutti i canali del ticket Sport e Famiglia sono disponibili sino al 30 Aprile a costo zero per chiunque. Coloro che sono abbonati al pacchetto Cinema invece potranno acquistare a costo zero alcuni film dalla piattaforma Primafila.