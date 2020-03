La pandemia di Coronavirus rappresenta oramai un’emergenza nazionale ed internazionale. Sull’intero suolo nazionale sono ancora in vigore i decreti del Governo che hanno spinto gli italiani a restare chiusi in casa. Nel corso di queste settimane si sono alternate le iniziative di solidarietà digitale delle compagnie attive nel nostro paese. Tra queste compagnie anche Sky ha offerto un contributo.

Sky, gli utenti possono utilizzare da subito questo regalo

In linea alle promozioni di Vodafone e di TIM, la pay tv satellitare vuole offrire supporto a tutti i cittadini in questo momento di difficoltà. La disponibilità di questo regalo è immediata.

Sky ha deciso di aprire la visione di tutti i suoi canali anche a tutti quegli utenti che non hanno il cosiddetto pacchetto completo con Cinema, Sport e Calcio. Tutti coloro che hanno attivato il pacchetto Sport e Calcio, potranno avere accesso anche ai canali del pacchetto Cinema. In linea speculare, gli utenti potranno beneficiare anche di tutti film disponibili in streaming attraverso la piattaforma On Demand.

Questa promozione, ad oggi, è disponibile sino al 4 Aprile. Tuttavia, dato che i tempi dei decreti governativi potrebbero allungarsi, è possibile anche una proroga dell’offerta da parte di Sky. Non è prevista alcun genere di attivazione per l’iniziative. Allo stesso tempo gli utenti non dovranno effettuare disdetta al termine della promozione.

In assenza dei contenuti Sport e Calcio, per compensare l’assenza delle grandi esclusive programmate in questa primavera, Sky ha ampliato ancor di più i contenuti per serie tv, film e show di intrattenimento.