WhatsApp: la funzione per entrare da invisibili senza ultimo accesso

Ogni utente che utilizza WhatsApp, soprattutto in questo periodo di emergenza, può ritenersi fortunato. Se solo il coronavirus se fossi arrivato vent’anni fa, le persone si sarebbero trovate ancor di più nei guai. Non solo per via della medicina che in questi 20 anni ha compiuto passi da gigante, ma anche per via dei rapporti personali. La nota applicazione in verde li sta tenendo infatti in vita grazie a tutte le sue funzionalità.

Gli utenti possono venire in video i propri affetti o magari possono decidere di chiamarli semplicemente utilizzando WhatsApp. Inoltre i semplici messaggi sono veloci come non mai, e questo è un grande vantaggio che, come già detto, non sarebbe stato disponibile anni addietro. Nel frattempo però le persone pensano a cosa potrebbe esserci in più su questa grandiosa piattaforma. In molti parlano spesso di un maggior grado di privacy, il quale è consentito da WhatsApp ma con qualche compromesso che gli utenti reputano di troppo.

WhatsApp, con questa nuova applicazione potete decidere di leggere i messaggi al di fuori senza farvi vedere in chat

Gli utenti che non amano lasciare traccia all’interno della chat di WhatsApp, possono decidere di disabilitare ad esempio l’ultimo accesso. Il problema è che dopo non potranno controllare questo aspetto per quanto riguarda gli altri contatti, o almeno questo è quello che prevede WhatsApp.

Per evitare tutto questo, esiste Unseen, app di terze parti che intercetta i messaggi di WhatsApp e vi permette di leggerli al di fuori. In questo modo sarete sempre informati e soprattutto non aggiornerete il vostro ultimo accesso.