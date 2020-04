Ogni volta che si utilizza una piattaforma si prova a trarre da essa sempre il meglio in modo da possederne il controllo. WhatsApp è una delle app più estese in giro per il mondo, visto che concede agli utenti di avere a propria disposizione la messaggistica istantanea più pura. Al suo interno sono presenti tantissime funzioni, le quali hanno consentito molte altre soluzioni al pubblico che ne usufruisce gratuitamente.

Da qualche anno a questa parte anche la privacy è stata nettamente migliorata, così come la sicurezza che sembra ormai impenetrabile. È vero allo stesso tempo che qualcuno riesce sempre a battere i controlli con le truffe che girano tramite catene, ma bisogna essere abbastanza intelligenti, come il pubblico in realtà è, da potere evitare questi tranelli. Nel frattempo però qualcuno su WhatsApp vorrebbe più privacy, visto che tante informazioni sono disponibili per i nostri contatti.

WhatsApp, con la nuova soluzione potete leggere i messaggi dell’applicazione senza entrare e quindi senza registrare l’ultimo accesso

Molti utenti provano ad eludere i controlli di WhatsApp in merito all’ultimo accesso o magari in merito al non farsi trovare online. Secondo diverse persone che avrebbero sperimentato questa soluzione, esisterebbe un’applicazione molto utile che permetterebbe di passare inosservati.

Stiamo parlando di Unseen, piattaforma esterna che consente agli utenti la possibilità di leggere esternamente tutti i messaggi in arrivo proprio su WhatsApp. Scaricando questa applicazione potrete infatti intercettare i messaggi di WhatsApp, non figurando online e non aggiornando il vostro ultimo accesso. È gratuita e soprattutto legale.