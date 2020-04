La primavera di TIM è iniziata nel migliore dei modi. Ancora una volta, qualora ci fosse bisogno di una conferma, il provider italiano ha dimostrato di essere legato al mondo della telefonia, ma anche a quello dell’intrattenimento televisivo.

TIM e l’accordo con Disney+: un prezzo speciale per i clienti

Il desiderio di investire sempre più risorse su TIMvision rappresenta oramai una certezza per il pubblico del gestore italiano. Con una vasta gamma di titoli, tra film e serie tv, oggi TIMvision rappresenta una certezza nel mercato streaming al pari di rivali molto accreditati quali Netflix o Amazon Prime Video.

Il team di TIM continua a far crescere la piattaforma. Tutti i rumors delle settimane invernali sono state confermati proprio in questi giorni. TIM ha chiuso un accordo molto vantaggioso con Disney relativo al lancio della nuova piattaforma Disney+. Tutti gli utenti di TIMvision potranno accedere liberamente alla nuova app di streaming, che si aggiunge ad altri servizi come DAZN o NOW Tv.

Ma non finisce qui. La nota migliore dell’accordo per gli utenti riguarda l’offerta commerciale che TIM ha previsto per Disney+. Gli abbonati di TIMvision hanno la possibilità di attivare un profilo Disney+ ad un prezzo dimezzato: la spesa mensile per un account sarà di 3 euro al posto di 5,99 euro. Inoltre, per i clienti che attivano subito un profilo su Disney+ sono previsti anche tre mesi di visione completamente a costo zero.

In assenza di TIMvision o di un abbonamento TIM, è possibile attivare un account su Disney+ al prezzo di 6,99 euro cliccando su questo link.