Dopo un inverno ricco di sorprese e di regali, anche in primavera TIM non farà mancare le occasioni a tutti i suoi clienti. Il gestore, come noto, non sarà attivo soltanto nel campo della telefonia, ma approfondirà anche iniziative relative allo strategico settore dell’intrattenimento.

TIM, è probabile l’arrivo di Disney+ su TIMvision

TIM già nel corso dei mesi precedenti ha dimostrato di voler investire tanto nel campo intrattenimento. Da anni, oramai, la piattaforma TIMvision rappresenta un punto di riferimento importanti per tutti gli appassionati di cinema e serie tv, grazie ad un cataloo sempre aggiornato che comprende centinaia di titoli italiani ed internazionali.

Il desiderio di investire sempre più su TIMvision lo si è sottolineato nel recente passato. Grazie ad accordo commerciali con DAZN e NOW TV, la tv del gestore telefonico offre importanti contenuti anche a tutti gli amanti di sport. Coloro che possiedono un TIMvision Box potranno vedere sia i canali di Sky che gli eventi di DAZN in streaming ad un costo unico di 29,99 euro al mese.

Oltre a questi due accordi commerciali, a breve potrebbe arrivarne un altro. TIM infatti è in piena trattativa con Disney al fine di garantire la presenza di Disney+ tra le varie app di TIMvision Box.

Il servizio streaming di casa Disney sarà presente nel nostro paese a partire dal 25 Marzo. Gli appassionati, comunque, già da ora possono acquistare un piano di visione annuale alla piattaforma al costo di 59,99 euro. Allo stato attuale, non è consentito sapere se una partnership tra Disney e TIM garantirà sconti o benefici economici ai clienti di TIMvision.