Il mondo dei tablet Android è molto complicato e altalenante. Molte aziende non stanno investendo più in questo settore, mentre altre sembrano interessate a tornare di prepotenza. Tra queste spiccano Xiaomi ma soprattutto anche Huawei, i quali hanno in programma grandi investimenti nel mercato.

A novembre 2019, il produttore ha lanciato il MatePad Pro 5G che sfruttava tutta la potenza del SoC Kirin 990 5G. Il tablet, inizialmente previsto esclusivamente per il mercato Cinese, ha avuto anche una versione globale. Oggi invece, grazie ad alcuni rumor, possiamo scoprire che è in arrivo un nuovo device.

In particolare, sembra che Huawei stia lavorando ad un tablet appartenente alla fascia media. Il device dovrebbe essere il MatePad 10.4 con SoC Kirin 810, ma al momento non ci sono nomi ufficiali ben definiti. Dalle specifiche emerse, il MatePad sarà caratterizzato da un display da 10.4 pollici con risoluzione da 1200 x 2000 pixel. La fotocamera frontale sarà da 8 megapixel così come da 8MP sarà la fotocamera posteriore. Considerando le dimensioni generose, Huawei ha previsto anche il supporto alle stylus.

Huawei sta lavorando sul tablet MatePad 10.4



Il SoC Kirin 810 sarà disponibile in due versioni, Wi-Fi e LTE. La versione WiFi avrà memorie RAM e di sistema da 4/64GB e 6/128GB mentre la versione LTE potrà contare su 4/64 GB e 4/128 GB. È prevista anche una variante leggermente depotenziata caratterizzata da 3/32GB.

Il MatePad 10.4 avrà una batteria da 7250mAh ma non si conosce se sarà supportata la ricarica rapida, anche se è quasi certo. Il sistema operativo sarà basato sulla EMUI 10.1 Lite e su Android 10. Non mancherà il supporto al Bluetooth 5.1 e alle reti Wi-Fi 802.11ac. I colori disponibili al lancio saranno bianco e grigio.