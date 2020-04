I rinomati Canone Rai e Bollo auto non possono non essere citati tra i tributi più discussi d’Italia: da sempre oggetto di petizioni ed accesi dibattiti, questi due pagamenti sembrano non voler abbandonare il portafogli dei contribuenti, neanche in situazioni precarie e potenzialmente drammatiche. Obbligatorie per chiunque sia in possesso di un dispositivo idoneo a recepire il segnale del digitale terrestre o chiunque possegga un automezzo, questi tributi non vedranno mai un abrogazione vera e propria e le ragioni dietro questa è realtà sono molto semplici e riassumibili sotto un’unico aspetto: quello economico.

Canone Rai e Bollo Auto: abrogarlo? Possibile ma in presenza di un tributo sostitutivo

Pensare che il canone sulla televisione o la tassa sulle auto possano essere eliminate è utopistico anche solo per una semplice ragione: gli introiti che generano nelle casse dello Stato. Eliminare, abrogare o qualunque termine si voglia usare, uno dei tributi genererebbe un gap economico senza eguali e, difatti, diversi milioni di euro verrebbero a mancare nella casse del Paese provocando la necessità di creare una nuova modalità di riscossione per risolvere la questione.

Pare subito evidente, dunque, che si arriverebbe all’eliminazione di un disturbo per ritrovarselo nuovamente sotto mentite spoglie e non aver risolto alcunché. Non sono impossibili, invece, ipotesi di introduzione di diverse modalità di imputazione. A cosa ci riferiamo? Bollo Auto proporzionale all’automezzo che si possiede e al suo grado di inquinamento.

Concludiamo, infine, avvisando i nostri lettori di diffidare da qualunque email promettente abolizioni o rimborsi: si tratta di truffe.