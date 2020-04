Uno degli operatori virtuali che sta attirando l’attenzione dei consumatori è Tiscali Mobile, la compagnia appartenente al gestore delle telecomunicazioni italiane (Tim).

Oltre ai classici operatori come Tim, Vodafone, Wind e 3, ci sono anche operatori ‘low cost’ che riescono a proporre delle offerte ancor più attraenti soprattuto per quanto riguarda il lato economico. Tiscali Mobile può essere un esempio visto che mette in evidenza proprio questa caratteristica.

Le offerte di cui vi parliamo sono: Smart 4G, Smart 10 4G e Smart 30 4G. A meno di 10 Euro al mese, i clienti possono usufruire di minuti, sms e giga per soddisfare al meglio le proprie esigenze.

Tiscali Mobile: ecco le offerte che non ti aspetti

La prima offerta citata include 60 minuti verso qualsiasi numero nazionale fisso-mobile, 10 sms verso i numeri mobili e 1 giga in 4G. Il costo mensile è di 2,99 Euro ed è attivabile da tutti i clienti. L’attivazione è gratis per i nuovi clienti, invece è di 11 Euro per i già clienti.

La seconda offerta prevede 200 minuti verso tutti i numeri nazionali, 10 sms verso tutti e 10 giga di traffico dati in 4G. Il costo mensile è di 4,99 Euro ed è attivabile da tutti i clienti. L’attivazione è gratis per i nuovi clienti, invece è di 11 Euro per i già clienti.

La terza ed ultima offerta propone minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 100 sms verso tutti e 30 giga di traffico dati in 4G. Il costo mensile è di 8,99 Euro ed è attivabile da tutti i clienti. L’attivazione è gratis per i nuovi clienti, invece è di 11 Euro per i già clienti.