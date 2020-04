Airbnb sta stanziando 250 milioni di dollari per gli host colpiti dalla pandemia di Coronavirus e sta inoltre espandendo ulteriormente le sue cancellazioni senza penalità. Un paio di settimane fa, la società ha annunciato che tutti i soggiorni con date di check-in tra il 14 marzo e il 14 aprile possono essere cancellate e rimborsate completamente senza alcuna penalità. Tuttavia, la decisione è stata accolta con dure critiche, perché Airbnb non avrebbe coperto le perdite degli ospiti.

Secondo la CNBC, il capo della compagnia Brian Chesky si è scusato in una lettera inviata agli host. Ha scritto: “Mi rammarico profondamente per il modo in cui abbiamo comunicato questa decisione e mi dispiace di non averti consultato, come avremmo dovuto fare. Abbiamo avuto tue notizie e sappiamo di averti deluso. Ti meriti di meglio“.

Airbnb: la società si scusa ed estende la sua offerta di cancellazione

La società afferma che utilizzerà i 250 milioni di dollari stanziati per coprire i costi delle cancellazioni relative al Coronavirus. Gli host riceveranno il 25 percento di quello che avrebbero normalmente ricevuto per un soggiorno annullato. La società afferma che invierà e-mail con maggiori dettagli agli host interessati all’inizio di aprile.

Inoltre, la compagnia ora coprirà i soggiorni annullati prenotati entro il 14 marzo o prima con un check-in tra il 14 marzo e il 31 maggio. Ciò significa che sta estendendo la sua offerta di cancellazione senza penalità di un mese e mezzo. Al momento, le prenotazioni con check-in dopo il 31 maggio non sono coperte dalla politica estesa, ma Airbnb afferma che offrirà agli ospiti la possibilità di annullare nelle prossime settimane.