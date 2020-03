Alla luce del nuovo scoppio del coronavirus e del suo enorme impatto sul settore dei viaggi, Airbnb ha modificato le sue politiche di prenotazione per aiutare gli host e gli ospiti a cancellare le prenotazioni senza subire perdite. Fino al 1 ° giugno, Airbnb rinuncerà alla commissione standard del 3% che riscuote se un host decide di annullare una prenotazione. Airbnb afferma inoltre che aumenterà la visibilità delle inserzioni per gli host che traggono vantaggio dai suoi nuovi strumenti come ” Prenotazioni più flessibili “.

Airbnb ti offre la possibilità di recuperare tutto quello che hai speso, ma solo in alcuni casi

Se sei un ospite che deve annullare una prenotazione (di nuovo, fino al 1 ° giugno), non ti verrà addebitato per farlo il costo del servizio clienti di Airbnb del 14%. Inoltre, il sito ti regalerà un coupon di viaggio del valore di tale importo per un utilizzo futuro.

Gli host sono ancora in grado di determinare le proprie politiche di cancellazione. È da considerare se è una buona idea durante la prenotazione. Se si desidera una prenotazione flessibile, cercare gli elenchi che dicono “flessibile” nella sezione politica di cancellazione.

Un’altra cosa da ricordare: per la pagina di aiuto di Airbnb , potresti avere diritto a un rimborso del 100% tramite la sua richiesta di “circostanze attenuanti” – indipendentemente dalla politica di cancellazione dell’ospite – se viaggi da o verso un’area che è stata “gravemente colpita” dal nuovo focolaio di coronavirus.