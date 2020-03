Più di alcuni piani di viaggio sono stati interrotti a causa dall’epidemia di coronavirus e Airbnb lo riconosce con una politica di cancellazione più ampia. Il servizio sta ampliando la sua copertura a causa delle circostanze estenuanti che coinvolgono tutto il mondo. Il servizio consente cancellazioni senza penalità. Questo vale per soggiorni prenotati il ​​14 marzo o prima, con date di check-in tra il 14 marzo e il 14 aprile. Ciò non riguarderà il continente cinese, dove si prevede che le normali attività riprendano il 1° aprile.

Airbnb ha voluto tutelare sé stessa e coloro che soggiornavano tramite il loro servizio

La società ha aggiunto di essere consapevole che ciò potrebbe danneggiare i padroni di casa che dipendono da Airbnb per le entrate, ma ha creduto di dover “trovare un equilibrio” tra i padroni di casa e il sostenimento del “benessere” degli ospiti.

In un certo qual modo, Airbnb non aveva molta scelta. Con molti paesi che scoraggiano i viaggi o, in alcuni casi, emettono divieti temporanei e restrizioni (come quelle che ci sono da parte della Russia, Australia, Grecia e altre nei confronti dell’Italia), Airbnb esercita pressioni per essere più accomodante. Perché le persone dovrebbero pagare per le cancellazioni quando non sono in grado di volare o non sono disposte a mettersi a rischio? Se Airbnb non avrebbe ampliato la sua politica di cancellazione, avrebbe rischiato un contraccolpo che poteva danneggiare il suo successo a lungo termine.