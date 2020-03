Al momento la rete 4G rappresenta il punto di aggancio essenziale per rimanere online durante la quarantena. Mentre l’idea del 5G inizia a radicarsi nel cuore degli internauti si scopre che esiste la possibilità di avere il WiFi Gratis.

Molto lontano dall’essere una fake news, questa novità è stata confermata in via del tutto ufficiale dal Governo Italiano, che tramite Infatel ha già previsto la messa in opera dei lavori per la nuova linea Internet. La conferma arriva dal sito ufficiale del progetto, dove è stato possibile ottenere ulteriori informazioni sull’estensione del sistema di connettività ultra broadband a standard aperto.

Per gli utenti si conferma quindi la possibilità di avere Internet Gratis dal proprio smartphone o tablet. I piani per il futuro prevederanno anche la possibilità di connettere altri dispositivi, sancendo la nascita di un network Free accessibile da ogni parte d’Italia. Ecco come funziona.

WiFi Gratis sconfigge ogni operatore mobile grazie agli hotspot con Internet Free

Iniziamo dicendo che gli utenti non dovranno pagare assolutamente nulla. Sarà sufficiente scaricare ed installare la nuova app ufficiale dagli store di App Store e Google Play per dispositivi iOS ed Android. Fatto questo si crea un semplice account ottenendo le credenziali di accesso. Registriamo il dispositivo e siamo subito online.

Ciò sta avvenendo già intorno all’area di Amatrice, ora in corsia preferenziale dopo il sisma che ha isolato le aree interne e circostanti a partire dall’Agosto 2016. Insieme a questa zona saranno privilegiate anche le location con meno di 2.000 abitanti, laddove il digital divide inizia a sortire i suoi effetti sulla popolazione digitale.

Il Ministero per lo Sviluppo Economico (MISE) intende eguagliare la media standard degli altri Paesi Europei in quanto a livello tecnico della rete. Con lo scopo di incentivare la crescita digitale estenderà il progetto a tutti i Comuni Italiani, ben oltre gli attuali 2726 previsti vincitori del bando di gara.

Grazie ai recenti aggiornamenti, turisti in viaggio e connazionali residenti potranno accedere ad Internet con una velocità massima di ben 30 Mbps sia per il download che per l’upload. Tutto ciò in maniera gratuita e senza il peso delle scadenze imposte attualmente dai vari gestori reali e virtuali. Pronti a connettervi?