Iliad: le due offerte passate sono ancora disponibili sul sito ufficiale

Quando un determinato progetto viene spinto fin dall’inizio con tanta determinazione, i risultati non possono che essere che positivi. Iliad e l’esatto esempio di questa frase, la quale è stata rispettata per filo e per segno fin dal primo momento in cui il gestore ha cominciato ad operare in Italia.

L’azienda, proveniente dalla Francia ma attualmente facente parte della schiera dei gestori MNO italiani, sta raccogliendo i frutti del suo duro lavoro. L’impatto è stato devastante: le prime offerte hanno fin da subito rubato utenti a colossi del calibro di Vodafone e TIM, scatenando quindi una lotta al ribasso tra le varie promozioni telefoniche. Ora come ora Iliad non molla, e occupa il quarto posto nella graduatoria con oltre 5 milioni e mezzo di utenti. Bisogna però anche difendersi, dato che le campagne promozionali dei gestori rivali stanno ottenendo grandi risultati.

Iliad, sul sito ufficiale potete trovare queste due promozioni che in molti credevano non esistessero più

Tutti conoscono la promozione da 50 giga di casa Iliad, la quale campeggia in tv ad ogni pubblicità. Non è però la sola disponibile in questo momento, visto che sul sito ufficiale sono presenti due soluzioni che il provider aveva lanciato inizialmente. La prima prende il nome di Solo Voce, mentre la seconda si chiama Giga 40.

Entrambi possiedono gli stessi contenuti dal punto di vista dei minuti e dei messaggi, in entrambi i casi il limitati. La seconda però differisce per via della possibilità di ottenere 40 giga in 4G per navigare sul web senza limitazioni. I prezzi sono ovviamente diversi: la prima costa 4,99 € al mese mentre la seconda 6,99 € al mese.