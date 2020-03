Ad oggi sono già migliaia gli Italiani pronti ad effettuare il passaggio al nuovo standard di rete ultra veloce 5G. Dal prossimo anno, infatti, i principali operatori di rete telefonica Tim, Wind, Tre, Vodafone e Iliad, inizieranno ad attivare tante piccole antenne le quali permetteranno ai consumatori di accedere ad una nuova era della tecnologia.

Di recente, infatti, il mondo del web è stato invaso da centinaia e centinaia di notizie relative al 5G. Molte hanno affrontato tutte le innovazioni che verranno introdotte con la nuova rete, come ad esempio l’Intelligenza Artificiale, il Machine Learning e l’IoT, ma altrettante di queste, alla fine, si sono rilevate delle becere fake news architettate a tavolino per seminare panico e preoccupazioni.

5G e nuove antenne: arriva l’addio definitivo alla rete 3G

Con l’avvicinarsi del 2020, sono apparse online delle cattive notizie per tutti gli utilizzatori assidui del 3G. A partire dal prossimo anno, infatti, secondo alcune indiscrezioni le antenne 3G verranno spente definitivamente. Apparentemente questa può sembrare una mossa degli operatori Tim, Wind, Tre, Vodafone e Iliad, atta a ridurre i livelli di radiazioni attualmente nell’arIa ma, in realtà, la motivazione è completamente un’altra. Negli ultimi 2 anni, infatti, gli operatori telefonici nazionaili sono stati costretti a sborsare diversi milioni di euro per realizzare la nuova rete 5G. Ciò significa, quindi, che ad oggi recuperare tutto il denaro speso rappresenta l’obiettivo principale dei provider. Per questo motivo, quindi, spegnere tutte le antenne 3G può essere una valida opzione per abbattere i costi superflui. Ovviamente lo spegnimento delle celle 3G avverrà in un periodo abbastanza lungo così da permettere a tutti i consumatori di adattarsi alle più recenti tecnologie.