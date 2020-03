Da tempo vi abbiamo introdotto all’uso della carta Hype, servizio che permette di fare moltissime operazioni quasi tutte a costo zero al pari delle normali carte. L’attivazione avviene semplicemente online, con un procedimento semplice e veloce in cui il passaggio cruciale è l’identificazione del soggetto che la sta attivando mediante un documento di identità valido.

Non c’è canone per la funzione base di questa carta e nessun costo per i trasferimenti di denaro, tranne uno introdotto dal primo di ottobre 2019 , che avviene nel caso sarà per eventuale trasferimento di denaro da un’altra carta alla carta Hype, perché in tal caso vi sarà una commissione di 90 centesimi a volta. Va menzionata però l’opzione Hype plus: questa ha delle soglie più alte ed un canone annuo di 12 euro.

HYPE batte N26 e Revolut: subito in regalo 25 euro gratis

Non mancano funzioni aggiuntive della carta Hype: essa è abilitata anche ai pagamenti rapidi al casello autostradale ed è compatibile con Apple Pay e Google Pay. Ora vi vogliamo invitare a controllare l’immagine in calce perché Hype sta lanciando un’offerta davvero importante.

Conosciamo già il bonus di benvenuto di 10 euro alla prima ricarica per le attivazioni standard della carta, così come è noto che con un piano Plus dal costo mensile di un euro possiamo avere un bonus di 15 euro alla prima ricarica.

Lo scenario più succoso è quello dell’opzione del Piano Premium, laddove il cliente puà ricevere fino a 25 euro di bonus ricarica indicando il codice PREMIUM25! Ora è vero che c’è un costo mensile di 9,90 euro, ma è anche vero che questo profilo vi da l’accesso illimitato a tutte le funzioni.