SoundCloud sta collaborando con Twitch per aiutare i musicisti finanziariamente colpiti dall’epidemia di Coronavirus. Gli artisti, anche quelli più famosi, sono bloccati come tutti gli altri a causa della pandemia e non possono effettuare spettacoli dal vivo. Tramite questo nuovo sistema però, i musicisti della piattaforma potrebbero ricominciare a guadagnare. In base a questa partnership, tutti i creatori di SoundCloud Pro, SoundCloud Premier e Repost by SoundCloud riceveranno rapidamente il loro stato di affiliazione Twitch. Ottenendo quindi lo status di affiliato, saranno in grado di guadagnare entrate dalle performance che trasmettono su Twitch.

La piattaforma musicale ha dichiarato nel suo annuncio: “È un momento difficile per tutti in questo momento e sappiamo che il Coronavirus è stato particolarmente duro con i musicisti che avevano in programma di suonare spettacoli dal vivo nei prossimi mesi. Molti creator si stanno rivolgendo a piattaforme di streaming video in diretta per connettersi con i loro fan“.

Coloro che non hanno ancora un account Twitch dovranno ovviamente registrarsi come prima cosa. I creator dovranno compilare una domanda rapida e Twitch invierà a loro un invito come “affiliati” entro pochi giorni. Una volta acquisito lo status di affiliato, i fan possono iscriversi ai loro canali. Su Twitch questo significa che i fan stanno pagando denaro reale per supportare i loro creator preferiti. Gli affiliati possono anche pubblicare annunci e link invitando i fan ad acquistare il loro merchandising. I creator di SoundCloud che sono interessati possono già iniziare a richiedere lo status di affiliato, anche se dovranno prima essere convalidati dal personale umano di Twitch per ottenerlo.