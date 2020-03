In queste ore, i nostri lettori stanno ricevendo alcune email molto strane che indicano come mittente PayPal. Nell’oggetto del messaggio si legge che l’account ha subito delle limitazioni. Ovviamente un utente, preoccupato da questa comunicazione, immediatamente vorrà controllare il proprio account per capire cosa sta succedendo.

Questa reazione è quella in cui sperano i truffatori in quanto si tratta di una chiara email di phishing. Il loro obiettivo è quello di ottenere l’accesso completo all’account PayPal per poter operare in tranquillità con i soldi dei malcapitati.

Infatti, all’interno della email c’è un link per effettuare l’accesso diretto al proprio conto. Purtroppo si tratta di una pagina che non è in alcun modo collegata a quella del servizio. I dati inseriti in questa pagina vengono rubati ed utilizzati dagli hacker per svuotare il conto.

La nuova truffa via email punta agli utenti PayPal

Di seguito riportiamo il messaggio nella sua interezza:

Il tuo account è stato limitato. Salve, cliente Abbiamo limitato il tuo account Dopo una recente revisione dell’attività del tuo account, abbiamo accertato che stai violando la Politica di utilizzo accettabile di PayPal. Effettua il login per confermare la tua identità e rivedere tutte le tue attività recenti Puoi trovare la Politica di utilizzo accettabile di PayPal completa facendo clic su Legale nella parte inferiore di qualsiasi pagina PayPal.

Il nostro consiglio è quello di cestinare immediatamente l’email e di evitare di effettuare il finto login dai link forniti nel messaggio. Nel caso in cui doveste avere dubbi in merito all’effettiva veridicità di quanto scritto, è preferibile contattare il servizio clienti raggiungibile a questo indirizzo.