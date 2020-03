I truffatori non si fermano neanche in tempo di crisi. Una nuova email di phishing sta provando a colpire gli ignari utenti PostePay che ricevono il messaggio. Il rischio non è banale, anzi se gli hacker dovessero ottenere l’accesso all’account personale possono svuotare completamente la carta delle vittime. Inoltre, una volta entrati nel profilo personale, è possibile accedere a tutti i servizi Poste Italiane. Questo include anche il conto corrente postale, buoni fruttiferi e molto altro.

Tuttavia, riconoscere un tentativo di phishing è piuttosto semplice. Di seguito riportiamo il messaggio ricevuto da un nostro lettore che ringraziamo per la pronta segnalazione:

“Gentile Cliente

Abbiamo rilevato attivita sospette in relazione alla ricezione o al prelievo di fondi. e

abbiamo limitato temporaneamente I‘ accesso al tuo conto. Una volta che ci avrai inoltrato le informazioni richieste, la limitazione verra sotto posta a riesame.

Per risolvere questa limitazione e sblocare il tuo conto devi compilare attentamente il modulo in allegato. Se il modulo non verra compilato entro 24 ore il tuo conto verra bloccato definitivamente RIATTIVA CONTO”



Una nuova truffa punta ai clienti PostePay

I messaggi non sempre sono tutti uguali ma a grandi linee rispettano sempre una struttura simile a questa. Ci sono diversi aspetti che permettono di riconoscere un messaggio di truffa e cestinarlo prima di averlo letto tutto.

Il primo elemento che deve attirare la vostra attenzione è il mittente. Sebbene ci sia scritto Poste Italiane basta effettuare una verifica dell’indirizzo. Espandendo i dettagli nel client email, è possibile visionare l’indirizzo completo che certamente non corrisponde ad un account ufficiale.

Il secondo è la mancanza del nome del cliente o del nome utente. Tutti i servizi infatti utilizzano il nome proprio o l’username per confermare che il messaggio sia diretto ad un utente specifico.

Il terzo indizio, e sicuramente il più evidente, è il messaggio stesso. Volutamente abbiamo lasciato tutti gli errori presenti nel testo come errori grammaticali o accenti mancanti. Una comunicazione ufficiale di certo non si presenterà in questa forma. Il nostro consiglio è quello di prestare sempre attenzione a tutte le email che ricevete e non fidatevi di tutto quello che leggete. Chiedete pure aiuto nel caso in cui aveste dei dubbi.