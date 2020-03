In un momento particolare come questo, all’Italia e agli Italiani è richiesto un grande sforzo. Per fronteggiare l’emergenza causata dal Coronavirus, è necessario restare a casa e limitare gli spostamenti non essenziali.

Per evitare agli utenti di uscire di casa e quindi creare assembramenti potenzialmente dannosi, Poste Italiane ha deciso di avviare una campagna email molto interessante. Il gruppo infatti, prima di ogni cosa, ricorda a tutti di restare a casa e seguire le indicazioni contenute nel Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPCM).

Inoltre, nel messaggio si legge che gli utenti potrebbero avere attività le quali non possono essere rinviate, come per esempio pagare i bollettini. In questo caso, Poste Italiane informa tutti gli utenti che il sito web e l’app sono operativi 24 ore su 24 per venire incontro ad ogni necessità. In questo modo non è più necessario recarsi fisicamente in Posta e gestire tutto comodamente da casa.

Poste Italiane invita tutti ad usare l’App e il sito web

Attraverso questi canali alternativi è possibile pagare bollettini e bollettini PA, Moduli F24, MAV, RAV e bollo auto. Nessun problema anche per quanto riguarda le ricariche sia delle carte Postepay che per le SIM di tutti gli operatori.

Gli utenti in possesso di un conto BancoPosta o di una Carta Postepay Evolution, possono effettuare senza problemi i bonifici e postagiro. Tutti i siti di e-commerce restano attivi quindi è possibile effettuare in tranquillità acquisti online con utilizzano le varie soluzioni offerte da Poste Italiane.

La presenza fisica negli uffici è possibile solo in casi di estrema necessità altrimenti è sempre preferibile utilizzare le soluzioni online messe a disposizione da Poste Italiane. Il sito ufficiale è raggiungibile a questo indirizzo, mentre per scaricare le app è possibile seguire i nostri link al PlayStore e all’AppStore.