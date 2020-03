Apple ha deciso di applicare una misura estrema ma necessaria per cercare di arginare la diffusione del Coronavirus. Con effetto immediato, il colosso di Cupertino ha disposto la chiusura di tutti i propri Apple Store fino al 27 marzo. La decisione coinvolge tutti i negozi del mondo ad esclusione di quelli Cinesi.

A confermare la notizia, ci ha pensato direttamente Tim Cook, CEO di Apple. L’annuncio è stato twittato questa mattina e conferma l’impegno della Mela contro i rischi del COVID-19. Inoltre, l’Amministratore Delegato ha colto l’occasione per assumersi un importante impegno economico. Apple infatti donerà 15 milioni per aiutare la ripresa economia e sociale a livello mondiale.

In our workplaces and communities, we must do all we can to prevent the spread of COVID-19. Apple will be temporarily closing all stores outside of Greater China until March 27 and committing $15M to help with worldwide recovery. https://t.co/ArdMA43cFJ

— Tim Cook (@tim_cook) March 14, 2020