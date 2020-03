WhatsApp: scoperto il trucco ufficiale per entrare in chat da invisibili

Sono tante le armi che WhatsApp mette a disposizione degli utenti ogni giorno, come ad esempio chiamate, videochiamate, messaggi e messaggi vocali. Ovviamente queste sono solo alcune delle funzioni che la nota applicazione di messaggistica permette, dal momento che ce ne sono molte altre che vanno appunto ad implementare quelle appena citate.

Gli utenti possono avere a disposizione ad esempio l’opportunità di cancellare dei messaggi anche dopo averli inviati, così come tante altre cose. In molti però vorrebbero un livello molto più alto di privacy, dato che quando si entra in chat tutti vengono visti con il solito stato “online”. In questo caso capita che qualcuno non aspetti altro che la vostra connessione per contattarvi e disturbarvi, ma a quanto pare esiste un metodo.

WhatsApp, con questo nuovo metodo potete leggere tutti i messaggi che volete senza figurare online e senza ultimo accesso

Tutti gli utenti che usualmente si connettono a WhatsApp sanno di lasciare traccia con il loro ultimo accesso. Questo ovviamente non accadrà nel momento in cui utilizzerete il nuovo metodo che tanti utenti stanno usando ultimamente. Stiamo parlando di un’applicazione nota con il nome di Unseen, la quale permette di entrare e leggere i messaggi di WhatsApp senza figurare online.

Ovviamente il tutto avverrà su una piattaforma di terze parti, e WhatsApp non verrà mai aperto fisicamente. Questo consentirà dunque di non aggiornare neanche l’ultimo accesso. Ricordiamo ovviamente a tutti che questa nuova applicazione che potete utilizzare è gratuita e inoltre non infrange in nessun modo i cani della legge.