Da sempre il monitor in una postazione costituisce una delle componenti fondamentali, infatti non ha senso possedere il miglior hardware, se non lo si accompagna ad un monitor in grado di tenergli testa.

Acer ha recentemente presentato due nuovi monitor dedicati ai videogiocatori ed al mondo degli eSport, l’Acer Predator XB253QGXbmiprzx e l’Acer Predator XB273QGXbmiprzx rispettivamente 24,5 e 27 pollici.

Fluidità al top

Partendo dl presupposto che i monitor sono sostanzialmente identici, essi differiscono solo per diagonale.

I pannelli incorporano una matrice di pixel IPS in FullHD, capace di offrire una copertura della gamma sRGB del 99% e una frequenza di aggiornamento di 240Hz supportata da un tempo di risposta di 1ms o 0,5ms in overdrive.

La luminosità si attesta intorno ai 400nits e il contrasto a 1000:1.

Come per ogni monitor con una frequenza di aggiornamento estrema la risoluzione si ferma al FullHD, anche se chi punta a certi livelli di fluidità di certo non bada molto alla risoluzione.

A fregiare il tutto ci pensa la tecnologia HDR400 certificata VESA e la compatibilità certificata Nvidia G-Sync, che garantisce la massima fluidità.

In aggiunta Acer implementa alcune tecnologie come Black Boost, che permette di incrementare la profondità dei neri (dettaglio importante visto il pannello IPS), a cui unisce Low Blue Light e Flicker Free, per ridurre l’emissione di luce blu e gli sfarfalli durante il gioco.

I monitor dal punto di vista connettività hanno tutto ciò che serve, ovvero 2 porte HDMI, un ingresso DisplayPort 1.2 ed un HUB da con quattro porte USB 3.0, a tutto questo si uniscono due altoparlanti da 2W.