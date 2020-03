General Motors scende prepotentemente in campo nella produzione di super batterie per auto elettriche, puntando a eguagliare Tesla in termini di autonomia per superarla in pochi anni. Dall’annuncio ufficiale della settimana scorsa abbiamo capito che GM fa sul serio, visto il piano d’investimento da 20 miliardi di dollari per produrre una gamma competitiva di veicoli completamente elettrici.

Parole e musica del CEO Mary Barra, la quale ha posto l’accento sull’impegno dell’azienda nella riduzione di terre rare all’interno delle nuove batterie, rendendole versatili su ogni veicolo. Ma i dirigenti di General Motors puntano anche alla produzione intelligente di auto e accumulatori per risparmiare i costi e investire così sull’autonomia delle batterie, il cui primo step è fissato sui 480 km.

General Motors sfida Tesla: ecco le batterie del futuro per le auto

Il piano di GM per battagliare ad armi pari con Tesla consiste nel fornire una più ampia versatilità nella gamma di auto a prezzi più contenuti, puntando a macinare quote di mercato in tempi ragionevolmente brevi. Ovvio che la chiave di tutto sarà la batteria e il nuovo pacco prodotto dovrà dare la risposta che il mercato si attende per virare su GM anziché su Tesla.

Tuttavia GM parte già avvantaggiata perché dispone di auto elettriche a buon mercato rispetto ai prezzi di Tesla, ma c’è bisogno di una strategia di marketing accattivante che aggredisca il settore se vogliono spazzare via tutti gli altri produttori di veicoli elettrici.

Lo storico produttore di auto americano è giunto quindi a una svolta epocale, e se al momento è difficile fare previsioni, General Motors potrebbe davvero proporre un’alternativa di valore alle Tesla. Come fece Android contro iOS, potrebbero democratizzare una tecnologia che ad oggi è proposta solo ad una nicchia di pubblico ben circoscritta.