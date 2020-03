L’offerta All Inclusive Online Edition di Wind è disponibile per tutti i clienti che decidono di acquistare la SIM del gestore attraverso il sito ufficiale, richiedendo l’attivazione di una nuova linea. La tariffa non prevede costi di attivazione ma è necessario rispettare un vincolo di 24 mesi per evitare di incappare nei costi di disattivazione.

Offerta Wind All Inclusive Online Edition: minuti, SMS e 50GB a soli 11,99 euro al mese!

I nuovi clienti Wind procedendo con l’attivazione dell’offerta All Inclusive Online Edition possono ottenere:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

100 SMS verso tutti i numeri

50 GB di traffico dati in 4.5G.

La tariffa prevede un costo di rinnovo di soli 11,99 euro al mese; e include nel prezzo anche alcuni servizi importanti, come: il servizio SMS MyWind, il servizio di navigazione hotspot e il servizio di segreteria telefonica. Inoltre, è possibile ottenere gratuitamente anche l’app ufficiale MyWind che consente di monitorare lo stato della promozione, conoscere il credito residuo ed eventuali tariffe disponibili.

I nuovi clienti possono attivare la promozione soltanto utilizzando il sito ufficiale del gestore, che permette di ricevere la nuova SIM direttamente a casa tramite corriere e di attivarla utilizzando il servizio di video identificazione. Grazie a questo sarà possibile ottenere la scheda senza dover necessariamente essere presenti al momento della consegna. Al momento dell’acquisto, pur non essendo previsti costi di attivazione, sarà necessario saldare una spesa iniziale di 21,99 euro, che comprende: 10,00 euro per la nuova SIM Wind e 11,99 euro per sostenere il primo rinnovo anticipato della tariffa.