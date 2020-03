Il lancio iniziare della nuova famiglia Mi 10 sarebbe dovuto avvenire lo scorso 23 Febbraio. Xiaomi infatti, aveva preparato un evento che si sarebbe tenuto prima del MWC 2020. Purtroppo, il dilagare dell’epidemia di Coronavirus ha portato gli organizzatori spagnoli a sospendere il MWC 2020 per salvaguardare la salute di tutti.

Questa situazione ha comportato il rinvio del lancio dei nuovi Xiaomi Mi 10 ad una data futura. In queste ore però, il produttore Cinese ha finalmente ufficializzato quando si terrà l’evento di lancio. La serie Mi 10 sarà svelata al grande pubblico il prossimo 27 marzo online. La trasmissione inizierà a partire dalle ore 14:00 e sarà possibile seguirla sugli account ufficiali Facebook, Twitter e YouTube di Xiaomi.

Famiglia Xiaomi Mi 10, ecco tutto quello che sappiamo

Per questa generazione di top di gamma, Xiaomi non sembra voler lasciare nulla al caso. I device previsti sono due, il Mi 10 5G e il Mi 10 Pro 5G. I due smartphone avranno molti punti in comune tra cui il processore Qualcomm Snapdragon 865. Anche il display sarà condiviso, entrambi potranno contare su un pannello AMOLED da 6.67 pollici con risoluzione FHD+. Non mancherà un notch circolare che integra la fotocamera anteriore da 20MP e il refresh rate a 90Hz.

Per quanto riguarda le differenze, queste si concentrano prima di tutto sul comparto fotografico. Per entrambi il sensore principale sarà la rivoluzionaria ottica da 108MP. Il Mi 10 5G potrà vantare inoltre, una ultrawide da 13MP, una macro da 2MP e un sensore di profondità. La versione Pro invece avrà una sensore ultrawide da 20MP, un teleobiettivo da 8MP e una fotocamera dedicata ai ritratti da 12MP.

Simile anche la batteria, la versione base potrò sfruttare 4780mAh con ricarica rapida a 30W mentre la variante Pro 4500mAh con supporto alla ricarica a 50W via cavo e 30W wireless. Al momento non sono stati ufficializzati i prezzi.