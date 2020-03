Xiaomi ha confermato che il primo e unico Mi Store nel Regno Unito non è più aperto al mercato. Situato nel centro commerciale Westfield a Sheperd’s Bush, a Londra, il 5 marzo 2020 il negozio ha chiuso i battenti.

L’account Twitter del negozio è ora offline e il sito web di Westfield London è stato aggiornato con una dichiarazione di non responsabilità che recita che il Mi Store nel Regno Unito non è più aperto.

Xiaomi: le dichiarazioni di un portavoce della società cinese

In una dichiarazione, un portavoce di Xiaomi ha parlato della decisione di chiudere il Mi Store nel Regno Unito: “Questo adattamento alla nostra strategia di vendita al dettaglio locale è una reazione alla nostra attività in rapida crescita in Europa occidentale. Dal nostro arrivo ufficiale nel Regno Unito oltre un anno fa, abbiamo adorato costruire relazioni con i nostri utenti, i nostri fan e i nostri partner e ringraziamo tutti per il loro supporto. Gli utenti del Regno Unito e i fan di Mi possono continuare ad acquistare prodotti Xiaomi attraverso il nostro sito Web ufficiale mi.com/uk e altri canali ufficiali che verranno annunciati insieme al lancio dei nostri prodotti in futuro“.

Il Mi Store del Regno Unito ha aperto i battenti per la prima volta a fine novembre in seguito all’ingresso ufficiale del marchio cinese nel mercato britannico. La mossa ha seguito una rapida crescita per Xiaomi in tutta l’Europa occidentale, a partire dal suo debutto in Spagna nel 2017 . Da allora, il marchio è salito al quarto posto nella quota di mercato complessiva in Europa e nel terzo trimestre del 2019 ha registrato una crescita sbalorditiva del 73% su base annua secondo la società di ricerca Canalys .