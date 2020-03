Twitter eliminerà i discorsi d’odio relativi a età, disabilità e malattie

L’anno scorso, Twitter ha aggiornato la sua politica di condotta inadatta per cancellare discorsi d’odio basati sulla religione. Oggi, la società sta aggiornando le sue regole per includere nella cancellazione il linguaggio che la compagnia ritiene “disumanizzante” verso altre persone in base alla loro età, disabilità o malattia. Come faceva prima, la società non vieterà o sospenderà le persone che hanno scritto tweet offensivi prima dell’aggiornamento di oggi. Tuttavia, eliminerà tutti i tweet precedenti nel caso in cui gli utenti li segnalano.

Questo è uno sforzo costante da parte dell’azienda. Proteggere al meglio i propri utenti è un compito arduo. Nel 2018, persone provenienti da circa 30 paesi hanno inviato 8.000 risposte a un sondaggio condotto dalla società. Il feedback più coerente che l’azienda ha ricevuto è stato che doveva rendere più chiaro il linguaggio della sua politica di condotta dannosa. Le persone hanno anche detto alla società che era necessario applicare le proprie politiche in modo più coerente. In risposta, Twitter afferma di aver sviluppato un processo di formazione più approfondito per i dipendenti che esaminano i rapporti sugli abusi. Dice anche che sta impiegando più tempo a testare nuove regole per poi determinare se è necessario chiarirle.

Andando avanti, la società prevede di lavorare con un gruppo di esperti, che lavorano esternamente a Twitter, per decidere come affrontare il discorso dell’odio in relazione a temi come razza, etnia e origine nazionale. “Questo gruppo ci aiuterà a comprendere le sfumature delicate, l’importante contesto regionale e storico“, ha affermato la società.

L’aggiornamento delle politiche segue gli investimenti tecnologici che l’azienda ha fatto per aiutare sul fronte della sicurezza. Alla fine dello scorso anno, la società ha dichiarato di essere stata in grado di individuare e rimuovere il 50 percento dei tweet offensivi prima che fossero contrassegnati dagli utenti grazie agli aggiornamenti dei suoi algoritmi di moderazione.