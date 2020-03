Google Stadia sta implementando lo streaming 4K sul Web

Fino ad ora, l’unico modo per accedere ai giochi 4K era usare un Chromecast Ultra con un televisore. Se dovesse funzionare sul Web, dovresti notare un notevole aumento della qualità. Puoi confermarlo aprendo il menu di gioco (premi il tasto Maiusc o usa il pulsante Stadia sul tuo controller), dove dovresti vedere un’icona 4K verde sotto “utilizzo dei dati”.

Google Stadia: sono state aggiunte altre funzionalità chiave

Lo streaming 4K è stato un problema spinoso per Stadia. Una parte fondamentale è stato che Stadia poteva raggiungere il 4K a 60 fps. Tuttavia, tale risoluzione non è supportata su giochi chiave come Red Dead Redemption 2 e Destiny 2. Il motivoda Google non è stato chiarito. Invece, i giocatori hanno dovuto capire quali titoli supportavano il 4K da soli. Inoltre, i giochi che supportano il 4K sembrano funzionare a una risoluzione inferiore rispetto ai giochi 4K nativi su un PC.

Google ha recentemente aumentato di cinque titoli il numero di giochi Stadia e ha aggiunto funzionalità chiave come il download di screenshot e le clip. Mancano tuttavia diverse funzionalità importanti, tra cui il supporto per i controller wireless Stadia sul Web e il supporto Assistant. Google non ha ancora reso ufficiale 4K Stadia sul Web, ma il fatto che molti giocatori usano la funzione significa che l’annuncio potrebbe essere imminente.