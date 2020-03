Quest’oggi sono arrivati ufficialmente sul mercato i nuovi smartphone dell’azienda cinese Realme, cioè i nuovi Realme 6 e Realme 6 Pro. Tuttavia, oltre a questi dispositivi, Realme ha anche annunciato la sua prima smart band, ovvero la nuova Realme Band. Analizziamola più nel dettaglio.

Realme Band è ufficiale: ecco le sue specificità

L’azienda cinese è molto attenta a proporre sul mercato anche svariati accessori smart come la sua ultima smart band. Nello specifico, il nuovo terminale di Realme dispone di un display con una diagonale da 0.96 pollici in risoluzione 80 x 160 pixel. Una delle funzioni principali di questo display è la possibilità di ricevere le notifiche che arrivano sullo smartphone e di interagire con esse attraverso un tasto touch dedicato.

Dal punto di vista del software è infatti presente una applicazione denominata LinkSmart che ci permette di ricevere e leggere le notifiche di numerose applicazioni social. Tra queste ci sono Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, Twitter e molte altre. Non manca poi la possibilità di scegliere fra cinque watch faces differenti, ma nel corso delle prossime settimane ne arriveranno sicuramente altre.

Per quanto riguarda la costruzione e i materiali, il cinturino della nuova smart band di Realme è realizzato in TPU mentre il display è protetto da un vetro protettivo piatto. Troviamo inoltre la certificazione IP68 che garantisce la resistenza all’acqua fino a 1.5 metri. Come ultima chicca, è possibile ricaricare questa smart band collegandola a un normale caricatore da smartphone, dato che è presente una porta di ricarica USB-A. La smart band è poi in grado di misurare e monitorare il battito cardiaco e dispone del monitoraggio di nove attività sportive differenti.

Prezzi e disponibiltà

La nuova Realme Band sarà disponibile all’acquisto a partire dal prossimo 9 marzo nelle colorazioni Black, Oliver Green e Yellow ad un prezzo davvero competitivo, pari cioè a circa 20€ al cambio attuale.