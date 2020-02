Oltre ai nuovi smartphone top di gamma, l’azienda cinese Realme si appresta a portare in veste ufficiale per il mercato indiano anche una nuova smart band. Nello specifico, stiamo parlando della prossima Realme Band che, stando a quanto dichiarato dall’azienda, verrà presentata ufficialmente il prossimo 5 marzo.

Realme Band: la rivale della Xiaomi Mi Band è in arrivo

Quest’oggi si è tenuto l’evento di presentazione ufficiale del nuovo smartphone top di gamma Realme X50 Pro 5G. Durante questo evento, il CEO dell’azienda Madhav Sheth ha inoltre rivelato l‘imminente arrivo della nuova smart band a marchio Realme. Quest’ultima, come già accennato, arriverà ufficialmente per il mercato indiano il prossimo 5 marzo e sarà la rivale perfetta delle attuali Xiaomi Mi Band.

Grazie ad alcune immagini teaser trapelate in rete, sappiamo che è confermata la presenza di un cinturino di colore giallo e di un display AMOLED colorato. All’interno della nuova Realme Band dovrebbero essere pre-installate svariate applicazioni per il monitoraggio delle attività sportive (come ciclismo, camminata, ecc).

Sembra essere inoltre confermata la presenza di un sensore per il monitoraggio del battito cardiaco e non dovrebbe mancare il supporto ad alcune funzioni smart (come il controllo della musica, la visualizzazione delle notifiche o il monitoraggio del sonno). Per quanto riguarda il design, sono confermate almeno due colorazioni ufficiali, ovvero Black e Yellow. Tuttavia, sembra che verrà svelata un’ulteriore colorazione durante l’evento di presentazione previsto per il 5 marzo.

Vi ricordiamo che l’azienda ha da poco annunciato ufficialmente il nuovo Realme X50 Pro 5G. Si tratta di uno smartphone top di gamma alimentato dal SoC Snapdragon 865 di Qualcomm, con una GPU Adreno 650 e supportato da 12 GB di memoria RAM di tipo LPDDR5. Sul fronte è poi presente un display SuperAMOLED da 6.44 pollici in risoluzione FullHD+, con un refresh rate di 90Hz e con il supporto HDR10+.