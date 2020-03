Soltanto qualche giorno fa abbiamo avuto modo di vedere più da vicino il design del futuro entry-level Samsung Galaxy A11 grazie alla pubblicazione di alcune immagini renders. Quest’oggi, però, il protagonista di alcuni nuovi renders è il suo futuro fratello maggiore Samsung Galaxy A41.

Samsung Galaxy A41 avrà un design un po’ datato?

Dalle scorse immagini renders trapelate online, abbiamo potuto vedere come il prossimo entry-level Galaxy A11 avrà un design piuttosto in linea con le ultime tendenze del momento. Sul fronte, infatti, questo dispositivo avrà un Infinity-O Display. Osservando però le nuove immagini renders pubblicate nel corso delle ultime ore, però, possiamo osservare come il prossimo Galaxy A41 non avrà lo stesso design.

In queste immagini possiamo infatti vedere come questo nuovo device avrà sul fronte un classico Infinity-U Display, ovvero un display con un piccolo notch a goccia semicircolare. Si tratta indubbiamente di un fatto molto strano: se sull’entry-level Galaxy A11 avremo un display forato, perché su questo modello troveremo un classico display con notch a goccia?

Purtroppo la risposta non la possiamo conoscere. Analizzando comunque il resto, da questi nuovi renders è anche emerso che la backcover del device sarà caratterizzata dalla presenza di una tripla fotocamera posteriore. Quest’ultima, come ormai da tradizione del colosso sudcoreano, sarà posizionata in una zona rettangolare. Nella frame inferiore trovano poi posto la porta di ricarica USB Type C e il jack audio da 3.5 mm per le cuffie.

Restiamo in attesa di ulteriori dettagli. Vi ricordiamo che, stando agli scorsi benchmark pubblicati su Geekbench, il nuovo mid-range di Samsung avrà il processore MediaTek Helio P65 con 4 GB di memoria RAM e Android 10 a bordo.