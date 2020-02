Qualche settimana fa uno dei prossimi smartphone entry-level del colosso Samsung, ovvero il futuro Samsung Galaxy A11, era stato avvistato in alcune immagini renders che ci avevano svelato come sarebbe stato il design della backcover. Nel corso delle ultime ore, però, sono trapelate delle nuove immagini renders che ci mostrano il design dell’intero device dell’azienda.

Samsung Galaxy A11 avrà un display forato?

Fino ad ora la serie di smartphone di fascia bassa appartenenti alla serie Galaxy A di Samsung avevano frontalmente come design un display con un notch a goccia (Infinity-V Display o Infinity-U Display). Sembra, però, che l’azienda abbia deciso di portare anche per i dispositivi entry-level i display dotati di un foro.

Come è possibile osservare dalle nuove immagini renders pubblicate sul noto portale AndroidHeadlines, infatti, il futuro Samsung Galaxy A11 potrebbe avere sul fronte un display con un foro, ovvero un Infinity-O Display. Nello specifico, possiamo notare che il foro è posizionato sul lato sinistro del pannello. Le cornici laterali e superiori sembrano essere dello stesso spessore, mentre in basso troviamo una cornice più pronunciata.

Per quanto riguarda la backcover del device, sembra essere confermata ulteriormente la presenza di una tripla fotocamera posteriore e al centro della scocca un sensore biometrico per lo sblocco del dispositivo. Sul lato destro del frame sono poi presenti il bilanciere del volume e il tasto di accensione e spegnimento, mentre in alto è presente il jack audio per le cuffie.

Vi ricordiamo che, secondo le ultime indiscrezioni, il nuovo entry-level di Samsung avrà un display LCD da 6.4 pollici (probabilmente in risoluzione HD+), un sensore fotografico principale da 13 megapixel e ben 128 GB di storage interno.