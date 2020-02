Il social network Facebook ha recentemente decido di cancellare la propria conferenza annuale degli sviluppatori, F8, che era in programma per il prossimo 5 e 6 maggio 2020 a San Jose, in California.

Il colosso di Menlo Park ha preferito annullarla a causa dei timori di diffusione del coronavirus. Nelle ultime settimana moltissime grandi conferenze sono state annullate per lo stesso motivo, come anche il Mobile World Congress 2020 di Barcellona. Scopriamo i dettagli.

Facebook annulla la conferenza degli sviluppatori di maggio

Konstantinos Papamiltiadis, direttore dei programmi e piattaforme per sviluppatori Facebook, ha dichiarato: “Celebrare la nostra comunità di sviluppatori globali alla conferenza F8 ogni anno è incredibilmente importante per noi, ma non sacrificheremo la salute (dei nostri partner e dipendenti) per farlo“. L’evento attira ogni anno migliaia di ingegneri e consiste in presentazioni e workshop sulle varie piattaforme e prodotti dei principali social network del mondo.

I due giorni della conferenza saranno sostituiti da sessioni locali, più precisamente per gli studenti in locale e da contenuti video live da altri. Vi ricordo che negli scorsi giorni la piattaforma, insieme a Sony e Microsoft si è anche ritirata dalla Game Developers Conference di San Francisco per lo stesso timore. Konstantinos Papamiltiadis ha continuato dicendo: “È stata una decisione difficile da prendere. F8 è un evento incredibilmente importante per Facebook ed è uno dei nostri modi preferiti per celebrare tutti voi da tutto il mondo, ma dobbiamo dare priorità alla salute e alla sicurezza dei nostri partner sviluppatori, dei dipendenti e di tutti coloro che aiutano a organizzare F8“.

L’anno scorso l’evento in questione ha attirato più di 5000 persone, tra sviluppatori, creatori ed imprenditori di tutto il mondo. Anche Mark Zuckerberg ha sostenuto che non ha nessuna intenzione di mettere a rischio la salute dei propri partners.