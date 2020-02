Molti di noi vorrebbero indubbiamente che Spotify revisionasse l’intera interfaccia e la rendesse più fluida, soprattutto accelerando l’accesso a varie aree dell’app. Sfortunatamente, questo non sembra accadrà, non per ora almeno.

Tuttavia, Spotify sta cercando di cambiare piccoli aspetti, per questo sta infatti testando alcune novità che potrebbero arrivare con i prossimi aggiornamenti. In particolar modo, in seguito ai test più recenti, pare che la schermata iniziale stia ottenendo una nuova sezione in alto con raccomandazioni specifiche e molto dettagliate.

Spotify presto potrebbe introdurre una nuova sezione nella schermata iniziale, iniziata già la fase dei test

La nuova sezione inizia con un saluto – Buongiorno, buon pomeriggio o buonasera – e include una griglia compatta di sei playlist consigliate, le quali dovrebbero essere perfette per quell’ora del giorno e su misura per te, basate ovviamente sui tuoi gusti. A seconda di ciò che ascolti di solito, potresti vedere i tuoi mix quotidiani e le canzoni che ti sono piaciute, tra le varie playlist proposte.

Oltre alle raccomandazioni utili, la seconda ragione per cui a molti potrebbe piacere questa interfaccia è proprio la maggiore densità di informazioni. Di solito Spotify può mostrare da sette a nove playlist sulla schermata iniziale. Con la nuova sezione, il numero di playlist disponibili può potenzialmente arrivare fino a dodici. Ciò ovviamente se non ottieni duplicati come quelli mostrati sopra nell’immagine all’inizio dell’articolo. Inoltre, la nuova interfaccia è una modifica sul lato server e per ora sembra essere limitata. Non ci resta che aspettare come sempre per vedere come procederanno questi test.