Spotify sta provando ad inserire i testi in tempo reale

Spotify potrebbe aggiungere di nuovo i testi in tempo reale alla sua app. Dozzine di utenti di Twitter in tutto il mondo hanno riferito che i testi stanno spuntando mentre ascoltano Spotify. Un utente con beta 8.5.46.848 ha confermato la funzionalità ad Android Police. Ma questo sembra essere abilitato sul lato server, poiché non tutti gli utenti con quella beta possono vedere i testi.

Spotify è un po’ in ritardo alla festa. A giugno, Instagram ha reso possibile l’ aggiunta di testi alle storie e, a settembre, Apple ha aggiunto testi in tempo reale alla musica.

Spotify: i testi provengono dall’enorme contenitore di Musixmatch

Ma questo non è il primo karaoke di Spotify. I testi che appaiono oggi sono forniti da Musixmatch, la stessa società con cui Spotify ha collaborato per consegnare i testi in passato. Nel 2016 le società hanno concluso la loro collaborazione.

“È stata una grande collaborazione e c’è un rispetto reciproco tra le due società poiché le nostre strategie aziendali ci spingono ognuna in direzioni diverse“, ha detto un portavoce di Spotify. Non è chiaro cosa sia cambiato, ma speriamo che questa volta la partnership perduri di più.

Inoltre lo stesso portavoce ci ha tenuto a specificare delle ulteriori informazioni: “Con la nostra app eseguiamo regolarmente una serie di test nel tentativo di migliorare l’esperienza dell’utente. Alcuni di questi test finiscono per spianare la strada alla nostra esperienza utente. La rendiamo più ampia e altre prove servono solo come un importante apprendimento. Non abbiamo ulteriori notizie da condividere in questo momento“.