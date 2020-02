La scorsa settimana, Epic ha presentato la sua nuova emote “Never Gonna” che consente ai giocatori di Fortnite di “Rickrollare” i loro amici. Questa emote fa parte della canzone “Never Gonna Give You Up” di Rick Astley, ma è un grosso problema per gli streamer. La compagnia ha iniziato a ricevere lamentele da parte di giocatori che erano stati colpiti da rivendicazioni sul copyright a seguito della riproduzione di questo emote in streaming.

Naturalmente, “Never Gonna Give You Up” è una canzone protetta da copyright. Un qualsiasi YouTuber non può riprodurre questo brano in un video o durante una trasmissione in diretta a meno che non disponga della licenza appropriata. Anche pochi secondi della canzone sono sufficienti per innescare una rivendicazione sul copyright, che per alcuni streamer è sufficiente per mettere a rischio il proprio sostentamento.

Fortnite, l’aggiornamento elimina un fastidio per gli streamer

Sebbene gli streamer possano evitare di usare questo emote, non hanno alcun controllo sugli altri giocatori, e qui nasce il problema. Quando un avversario riproduce questa emote durante lo streaming live di uno streamer, lo streamer viene colpito da un reclamo per violazione del copyright. Gli streamer si sono lamentati con Epic e ora la società è tornata con una soluzione.

I giocatori di Fortnite su PC ora hanno la possibilità di disabilitare l’emote “Never Gonna” nelle loro impostazioni di gioco, che disattiva l’audio di quella particolare emote in modo che non finisca nel video dello streamer. Questa impostazione non si limita solo all’emote “Never Gonna”. Epic afferma che muterà tutti i suoni e le emote autorizzati in futuro.

Anche gli streamer che utilizzano le console di gioco anziché un PC avranno accesso a questa impostazione, ma dovranno attendere l’arrivo della patch. Come previsto, la nuova funzione è disponibile in “Impostazioni” nella scheda “Audio”.