Si continua a parlare del videogame più amato negli ultimi anni sviluppato da Epic Games, Fortnite. Stancarsi di questo gioco è veramente difficile dato le innumerevoli novità periodicamente introdotte dal team di sviluppo. Difatti, i players sono continuamente impegnati ad affrontare delle nuove sfide per raggiungere gli obiettivi e riscattare delle grandiose ricompense.

Il team di sviluppo insieme ad Epic Games è sempre a lavoro per introdurre dei nuovi aggiornamenti e a tal proposito l’ultima versione è l’11.50. A quanto pare, però, hanno dovuto introdurre anche una nuova patch nei giorni successivi per risolvere alcuni problemi. Eccovi svelati qualche dettaglio in più.

Fortnite si aggiorna: ecco svelate tutte le novità

Il videogame più amato negli ultimi tempi rende disponibile per tutti gli utenti in possesso di PlayStation 4, Nintendo Switch, Smartphone e Mac l’aggiornamento 11.50. Con questa nuova versione i players possono godere di un nuovo motore grafico, delle grandiosi e particolari Skin (tra cui quella di Harley Quinn), e via dicendo.

Purtroppo, però, gli utenti hanno notato alcuni problemi con i punti deboli con i picconi inviando immediatamente segnalazioni allo sviluppatore. Secondo quanto dicono le segnalazioni, i players non riuscivano a colpire con il piccone gli oggetti e la distruzione richiedeva molto più tempo.

Fortunatamente, il team di sviluppo si è impegnato al massimo per introdurre nel minor tempo possibile una patch per correggere questo bug. Per coloro che hanno ancora problemi, si consiglia di guardare gli aggiornamenti in attesa.

Per le altre novità, non resta che attendere la data 20 Febbraio per scoprire tutti i dettagli sulla stagione 2.