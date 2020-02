Con estremo dispiacere, gli organizzatori del MWC 2020 hanno deciso di annullare l’evento. La decisione era nell’aria da qualche giorno, ma il GSMA ha cercato fino all’ultimo di mantenere in piedi la fiera di Barcellona. Purtroppo, la situazione attuale e l’epidemia di Coronavirus che sta dilagando in Cina ha comportato misure drastiche.

A dare ufficialità all’annuncio di cancellazione di ha pensato direttamente il CEO di GSMA, John Hoffman, che ha confermato le indiscrezioni iniziali. Il principale “imputato” di questa scelta è il famigerato Coronavirus che di fatto ha reso “impossibile” organizzare l’evento e alle azienda partecipare.

Nel comunicato si legge che dal 2006, GSMA si è impegnata in accordo con l’industria e il governo Spagnolo per rendere possibile lo svolgimento del Mobile World Congress. Tuttavia, la situazione attuale ha reso necessaria pensare per prima cosa alla sicurezza delle persone, espositori e visitatori.

Il MWC 2020 non si farà!

La città di Barcellona ha accettato di buon grado questa scelta e, in accordo con GSMA, lavorerà per lo svolgimento del MWC 2021 e tutte le edizioni future. Il comunicato si conclude con un messaggio di solidarietà a tutte le persone colpite dal Coronavirus.

La scelta è sicuramente forte ma assolutamente condivisibile. Molti espositori infatti provengono proprio dalla Cina e, per evitare di mettere a rischio i propri dipendenti, avevano già deciso di non partecipare.

Al momento non è chiaro se gli eventi e le presentazioni pianificate durante il MWC 2020 verranno comunque effettuate. Molto probabilmente le varie aziende terranno singolarmente le presentazioni e le trasmetteranno in streaming. Al momento non ci sono ulteriori informazioni ma provvederemo ad aggiornare l’articolo in caso di novità.